OnePlus объявил причины взрыва нового смартфона OnePlus в кармане владелицы

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Сегодня в 21:41
OnePlus объявил причины взрыва нового смартфона OnePlus в кармане владелицыВины компании во взрыве нет
Порталу Gizmochina стал известен ответ компании OnePlus по поводу взрыва смартфона этого производителя. Отмечается, что по факту инцидента служба поддержки быстро отреагировала на проблему и не осталась безучастной по поводу получения пользователем дальнейшей помощи .
Как пишет портал, инцидент произошёл со смартфоном OnePlus Nord 2. Устройство взорвалось через 5 дней после покупки. Владелица в этот момент ехала на велосипеде, а из-за взрыва попала в аварию и травмировалась.
Представители OnePlus заявили, что после инцидента сразу же начали расследование. В результате специалисты компании пришли к выводу, что смартфон взорвался из-за внешних факторов, а не из-за брака. Также представители компании заверили покупателей, что их продукты проходят строгую проверку качества перед появлением на рынке.