OnePlus объявил причины взрыва нового смартфона OnePlus в кармане владелицы

Как пишет портал, инцидент произошёл со смартфоном OnePlus Nord 2. Устройство взорвалось через 5 дней после покупки. Владелица в этот момент ехала на велосипеде, а из-за взрыва попала в аварию и травмировалась.

Представители OnePlus заявили, что после инцидента сразу же начали расследование. В результате специалисты компании пришли к выводу, что смартфон взорвался из-за внешних факторов, а не из-за брака. Также представители компании заверили покупателей, что их продукты проходят строгую проверку качества перед появлением на рынке.