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Сегодня в 21:41

OnePlus объявил причины взрыва нового смартфона OnePlus в кармане владелицы

Вины компании во взрыве нет
Порталу Gizmochina стал известен ответ компании OnePlus по поводу взрыва смартфона этого производителя. Отмечается, что по факту инцидента служба поддержки быстро отреагировала на проблему и не осталась безучастной по поводу получения пользователем дальнейшей помощи .
OnePlus объявил причины взрыва нового смартфона OnePlus в кармане владелицы

Как пишет портал, инцидент произошёл со смартфоном OnePlus Nord 2. Устройство взорвалось через 5 дней после покупки. Владелица в этот момент ехала на велосипеде, а из-за взрыва попала в аварию и травмировалась.

Представители OnePlus заявили, что после инцидента сразу же начали расследование. В результате специалисты компании пришли к выводу, что смартфон взорвался из-за внешних факторов, а не из-за брака. Также представители компании заверили покупателей, что их продукты проходят строгую проверку качества перед появлением на рынке.