OnePlus объявила дату выхода международной версии флагманского OnePlus 10 Pro

По словам представителей бренда, смартфон выйдет в США, Европе и Индии уже в конце марта. Работать глобальная версия девайса будет под управлением OxygenOS, в отличие от ColorOS. Сообщается, что на релизе это будет OxyenOS 12.1, но в ближайшее время после аппарат обновят до OxygenOS 13.

Напомним, что OnePlus 10 Pro основан на SoC Snapdragon 8 Gen 1, имеет 6,7-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с переменной частотой обновления (от 1 до 120 Гц). Оперативной памяти в устройстве до 12 ГБ, а постоянной — до 256 ГБ.