OnePlus официально объявила дату анонса своих новых флагманов

Стоит отметить, что для событий в разных регионах выбраны различные заголовки. Судя по всему, 26 сентября в Индии будет представлен первый телевизор компании — OnePlus TV. На территории Соединенных Штатов в тот же день может быть представлен только один смартфон — OnePlus 7T, в то время как в Европе, 10 октября, компания анонсирует сразу всю линейку OnePlus 7T, в которую войдет как обычная, так и Pro-версия. Возможно, это связано с тем, что компания впервые выпускает модель Pro в линейке Т, а потому не хочет, чтобы анонс первого телевизора собственного производства как-то затмил запуск OnePlus 7T Pro.
Но это все догадки. В любом случае, будем ждать как конца сентября, так и начала октября — в день анонса новых устройств все прояснится. Напомним, что судя по последним утечкам, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro будут работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Также ожидается, что оба устройства получат экраны с частотой обновления в 90 Гц.