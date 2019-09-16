OnePlus официально объявила дату анонса своих новых флагманов

Стоит отметить, что для событий в разных регионах выбраны различные заголовки. Судя по всему, 26 сентября в Индии будет представлен первый телевизор компании — OnePlus TV. На территории Соединенных Штатов в тот же день может быть представлен только один смартфон — OnePlus 7T, в то время как в Европе, 10 октября, компания анонсирует сразу всю линейку OnePlus 7T, в которую войдет как обычная, так и Pro-версия. Возможно, это связано с тем, что компания впервые выпускает модель Pro в линейке Т, а потому не хочет, чтобы анонс первого телевизора собственного производства как-то затмил запуск OnePlus 7T Pro.