OnePlus ограничит зарядку своих смартфонов для продления жизни их аккумуляторов

Опубликовано 03 июля 2024, 08:07
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OnePlus ограничит зарядку своих смартфонов для продления жизни их аккумуляторовА мы и не против
Компания OnePlus разрабатывает новую функцию, которая будет ограничивать зарядку смартфонов до 80% для продления срока службы аккумуляторов.
Эта функция может появиться у пользователей вместе с обновлением Android 15.
Функция, известная как «Ограничение зарядки», была обнаружена в коде второй бета-версии Android 15 для OnePlus. Она не будет включена по умолчанию.
Система Oxygen OS будет уведомлять пользователей о её наличии, когда их устройства длительное время остаются подключёнными к сети. В уведомлении будет сказано, что эта функция поможет «замедлить старение аккумулятора».
Стоит отметить, что нововведение отличается от уже доступной функции «Оптимизированная зарядка» на устройствах OnePlus. Последняя также ограничивает зарядку до 80%, но затем дополняет оставшиеся 20% за 100 минут до того, как пользователь вероятно отключит устройство.