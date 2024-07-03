OnePlus ограничит зарядку своих смартфонов для продления жизни их аккумуляторов

Эта функция может появиться у пользователей вместе с обновлением Android 15.

Функция, известная как «Ограничение зарядки», была обнаружена в коде второй бета-версии Android 15 для OnePlus. Она не будет включена по умолчанию.

Система Oxygen OS будет уведомлять пользователей о её наличии, когда их устройства длительное время остаются подключёнными к сети. В уведомлении будет сказано, что эта функция поможет «замедлить старение аккумулятора».

Стоит отметить, что нововведение отличается от уже доступной функции «Оптимизированная зарядка» на устройствах OnePlus. Последняя также ограничивает зарядку до 80%, но затем дополняет оставшиеся 20% за 100 минут до того, как пользователь вероятно отключит устройство.