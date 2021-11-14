OnePlus оплатит лечение пользователя, получившего страшный ожог от смартфона компании

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OnePlus оплатит лечение пользователя, получившего страшный ожог от смартфона компанииТравма получилась и вправду жуткая
Летом OnePlus представила свой новый среднебюджетный смартфон — OnePlus Nord 2. Устройство получилось интересным, но, как выяснилось позднее, ещё и опасным.
Очень быстро после начала продаж модели, в сети начали появляться посты о том, что у некоторых пользователей аппарат настолько сильно перегревался, что в итоге дело дошло до взрыва. Последний такой случай накануне произошёл в Индии.
Там у местного жителя OnePlus Nord 2 взорвался прямо в кармане джинс. В результате этого, нога владельца телефона очень сильно пострадала.
Но у этой истории, по всей видимости, будет хороший конец. Представители китайского бренда уже заявили, что помогут парню не только вернуть деньги за смартфон, но и оплатят лечение в результате несчастного случая.
Сам проблемный девайс OnePlus заберёт себе для дальнейших исследований — IT-гигант намерен разобраться, что могло стать причиной перегрева и взрыва устройства.
Источник: Gizmochina