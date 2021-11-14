OnePlus оплатит лечение пользователя, получившего страшный ожог от смартфона компании

Очень быстро после начала продаж модели, в сети начали появляться посты о том, что у некоторых пользователей аппарат настолько сильно перегревался, что в итоге дело дошло до взрыва. Последний такой случай накануне произошёл в Индии.

Там у местного жителя OnePlus Nord 2 взорвался прямо в кармане джинс. В результате этого, нога владельца телефона очень сильно пострадала.