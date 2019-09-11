Ferra
Телефоны
Сегодня 13:12

OnePlus оптимизирует работу приложений в фоне на своих смартфонах

Возможно, это подготовка публики к анонсу OnePlus 7T Pro
Самый легкий способ сохранить заряд батареи смартфона — “убить” приложения, которые находятся в данный момент на фоне. Большинство производителей делают это автоматически, в результате чего в целом проблем с работой приложений у пользователей не возникает. Но есть и те вендоры, которые агрессивно уничтожают приложения на фоне, в связи с чем вы можете пропустить важное уведомление или еще что-то подобное. По всей видимости, OnePlus решила избавиться от данной проблемы, о чем сообщила на официальном форуме.

Компания решила исправить работу с фоновыми приложениями после того, как некоторое время назад OnePlus заняла третье место в рейтинге производителей с вопиющим управлением фоновыми приложениями. Так, основатели сайта “Не убивай мое приложение” рассказали, что пользователям OnePlus приходится отдельно настраивать дополнительные параметры смартфона, чтобы приложения работали правильно, но при этом каждое новое обновление прошивки сбрасывает эти настройки.

Вполне вероятно, что все эти действия — подготовка почвы для анонса компанией новой версии OnePlus — OnePlus 7T Pro. Учитывая, что в прошлые годы компания представляла второй за год флагман в осенний период, вполне вероятно, что и этот год не станет исключением.

Самое читаемое