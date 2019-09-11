OnePlus оптимизирует работу приложений в фоне на своих смартфонах

Компания решила исправить работу с фоновыми приложениями после того, как некоторое время назад OnePlus заняла третье место в рейтинге производителей с вопиющим управлением фоновыми приложениями. Так, основатели сайта “Не убивай мое приложение” рассказали, что пользователям OnePlus приходится отдельно настраивать дополнительные параметры смартфона, чтобы приложения работали правильно, но при этом каждое новое обновление прошивки сбрасывает эти настройки.

Вполне вероятно, что все эти действия — подготовка почвы для анонса компанией новой версии OnePlus — OnePlus 7T Pro. Учитывая, что в прошлые годы компания представляла второй за год флагман в осенний период, вполне вероятно, что и этот год не станет исключением.