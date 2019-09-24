OnePlus отдала дань уважения OnePlus One в упаковке нового смартфона

Буквально вчера генеральный директор компании Пит Лау в своем Твиттере выложил изображение нового дизайна коробки смартфона OnePlus 7T, который выполнен в красных тонах. Таким образом компания сделала отсылку к прошлым моделям устройств. Белых вставок нет, но возможно они будут внутри коробки.

Напомним, что первая модель OnePlus была заключена в коробку с красным и белым дизайном. Со временем компания уменьшила количество данных цветов упаковки, оставляя их в качестве акцентов. Изменится ли визуальный дизайн коробки OnePlus 7T Pro на данный момент неизвестно.