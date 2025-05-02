OnePlus отказалась от планов по выпуску компактного флагмана 13T в Европе и США

Опубликовано 02 мая 2025, 07:411 мин.
OnePlus отказалась от планов по выпуску компактного флагмана 13T в Европе и СШАИ это печально
OnePlus подтвердила, что не будет продавать свой «компактный» смартфон 13T в Европе и Северной Америке.
Модель с 6,3-дюймовым экраном останется эксклюзивом для Китая и Индии (там она выйдет под названием OnePlus 13S). Представители бренда заявили, что интерес к устройству за пределами Азии учтен, но планы по его запуску на Западе отсутствуют.
Таким образом, для европейских и американских пользователей выбор снова ограничен крупноформатными моделями вроде OnePlus 13 и 13R с экранами около 6,8 дюйма.
13T выделяется не только габаритами, но и технологией силиций-углеродного аккумулятора, благодаря которой при меньших размерах он может обеспечить лучшую автономность, чем старшие модели.
Отказ от глобального релиза явно вызовет разочарование у фанатов компактных смартфонов, особенно с учетом дефицита таких решений на рынке.