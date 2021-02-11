OnePlus отказалась убирать комплектный зарядный блок в своих новых смартфонах

Речь идёт о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, выход которых ожидается уже в ближайшее время. Если верить данным интернет инсайдеров, китайская компания решила оставить зарядку идущую в комплекте. Это особенно важно, учитывая, что OnePlus известна своим Warp Charge блоком, поставляемым вместе со смартфоном.

Что же касательно внутренностей линейки OnePlus 9, то тут вряд ли стоит ждать сюрпризов. Как это всегда и бывает, компания представит истинный флагман. В этом году в его основу должен лечь Snapdragon 888 с аккумулятором на 4500 мАч. Когда именно и по какой цене поступит в продажу устройство — точно неизвестно.