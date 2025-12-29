OnePlus почти полностью раскрыла особенности Turbo 6 и Turbo 6V — анонс 8 января

Компания опубликовала постеры с дизайном и расцветками устройств, а также подтвердила дату презентации — 8 января 2026 года.

Обе модели получили схожий внешний вид с квадратным блоком камер, но отличаются цветами. Turbo 6 выйдет в черном, серебристом и зеленом вариантах, а Turbo 6V — в черном, серебристом и синем.

Turbo 6 будет доступен в четырех конфигурациях памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ. У Turbo 6V выбор проще — 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.