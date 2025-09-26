Телефоны
Опубликовано 26 сентября 2025, 01:26
1 мин.

OnePlus подтвердила оснащение OnePlus 15R чипсетом Snapdragon 8 Gen 5

Вышел официальный тизер
На фоне многочисленных спекуляций и новостей о предстоящем выпуске флагманского смартфона OnePlus, новый тизер раскрыл информацию о том, что, скорее всего, новая модель OnePlus 15R станет первым в мире смартфоном «с ультрасовременным чипом Snapdragon 8 Gen 5».
© OnePlus

Это официальные планы OnePlus. В тизере компания рассказала о новом чипсете, но не уточнила, в какой модели он будет использоваться. Но ранее ходили слухи о том, что именно 15R получит Snapdragon 8 Gen 5. Объявление было сделано в китайской соцсети Weibo, однако исполнительный директор OnePlus Ли Цзе Луис подтвердил, что эта модель дебютирует на мировом рынке.

При этом Snapdragon 8 Gen 5 позиционируется как флагманский, но младший процессор по сравнению с чипсетом высшего уровня Snapdragon 8 Elite Gen 5, которым будет оснащён OnePlus 15.

Компактный флагманский телефон OnePlus 15T также может стать потенциальным кандидатом. Однако, учитывая, что предыдущий флагман получил топовый чип в прошлом году, OnePlus 15R сейчас кажется более вероятным выбором. Так об этом пишет портал GizmoChina.

Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#OnePlus
,
#смартфоны
,
#процессоры