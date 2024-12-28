OnePlus получил микро изогнутый экран для схожести с iPhone и Samsung

По словам Руана, OnePlus 13 был разработан для того, «чтобы чувствовать себя в руке лучше, чем любой другой телефон». Речь идёт о плоских краях и переходе между задней панелью и передним стеклом.

Руан подтвердил, что дисплей OnePlus 13 стал плоским, «но не совсем». Дисплей этой модели не такой плоский, как в последних iPhone, Pixel или Samsung Galaxy. Вместо этого по всем четырём сторонам дисплея проходит «микроизгиб», который, по словам Руана, обеспечивает лучшее ощущение руки, так как края не «острые», а также делает устройство более прочным за счёт повышенной устойчивости к падениям, которая обеспечивается изогнутым стеклом.

Отмечается, что это стекло не Gorilla Glass, а скорее специальное «Ceramic Guard», усиленное нанокристаллами. И это стекло должно быть в два раза более устойчивым к падениям.

Задняя панель этой модели получит несколько вариантов отделки. Одна из них — Microfiber Vegan Leather — «Веганская кожа из микрофибры». Руан объяснил, что эта отделка создана для того, чтобы обеспечить «сцепление с поверхностью, напоминающее натуральную кожу, без ущерба для стиля и экологичности». Предполагается, что на ощупь она мягче, чем «пластик» других видов веганской кожи, но при этом остаётся прочной и не влияет на скорость беспроводной зарядки.