OnePlus представила Ace 2 Pro — первый в мире смартфон с экраном, работающим под проливным дождём

В качестве основы смартфон использует процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Также стоит отметить, что OnePlus Ace 2 Pro предлагается в конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.

Основная камера устройства состоит из 50-мегапиксельного сенсора с оптической стабилизацией. Дополняют её 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный макро объектив.

Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 Вт. Стоимость нового смартфона начинается от $410.