OnePlus представила Ace 2 Pro — первый в мире смартфон с экраном, работающим под проливным дождём

OnePlus представила Ace 2 Pro — первый в мире смартфон с экраном, работающим под проливным дождёмДа ещё и по цене чуть больше $400
Компания OnePlus представила новый флагманский смартфон — OnePlus Ace 2 Pro.
Основной особенностью устройства стала технология Rain Water Touch, которая позволяет использовать экран смартфона даже под проливным дождем без каких-либо сбоев.
Новинка оборудована OLED экраном BOE Q9+ с диагональю 6,74 дюйма, разрешением 2772 × 1240 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей может выдавать пиковую яркость до 1600 нит и поддерживает HDR10+.
В качестве основы смартфон использует процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Также стоит отметить, что OnePlus Ace 2 Pro предлагается в конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.
Основная камера устройства состоит из 50-мегапиксельного сенсора с оптической стабилизацией. Дополняют её 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный макро объектив.
Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 Вт. Стоимость нового смартфона начинается от $410.