OnePlus представила Ace 6T — первый смартфон на Snapdragon 8 Gen 5

Смартфон будет поставляться в чёрном, зелёном и фиолетовом вариантах; международную версию назовут OnePlus 15R. В качестве основы используется оболочка ColorOS 16 на базе Android 16.

По предварительным оценкам, аппарат выйдет в I квартале 2026 года и будет стоить примерно $600. OnePlus позиционирует новинку как устройство для геймеров и тех, кто хочет получить флагманскую производительность по цене среднего сегмента.