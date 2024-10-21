Телефоны
Опубликовано 21 октября 2024, 07:31
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OnePlus представила беспроводную зарядку в стиле MagSafe, но с вентилятором

Подробности ждем вместе с OnePlus 13
OnePlus официально представила новую магнитную беспроводную зарядку OnePlus Magnetic Turbine, которая оснащена встроенным вентилятором для охлаждения устройств во время зарядки.
OnePlus представила беспроводную зарядку в стиле MagSafe, но с вентилятором
© Weibo

По словам президента OnePlus China Ли Цзе, устройство обладает «самой высокой мощностью в отрасли», достигающей 50 Вт. Это решение позволит не только быстро заряжать смартфоны, но и предотвращать перегрев корпуса во время зарядки.

Технология напоминает MagSafe от Apple, но с дополнительной функцией охлаждения благодаря встроенному вентилятору.

Более подробные характеристики зарядки пока не раскрыты, но ожидается, что информация появится вместе с анонсом флагманского смартфона OnePlus 13, который также поддерживает 50-ваттную беспроводную и 100-ваттную проводную зарядки.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
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