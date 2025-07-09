OnePlus представила Nord 5 и Nord CE5 — 144 Гц дисплей, Snapdragon 8s Gen 3 и батарея 7100 мАч

Модель Nord 5 получила более продвинутые характеристики, включая 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц и яркостью до 1800 нит, чип Snapdragon 8s Gen 3, до 12 ГБ оперативки и до 512 ГБ постоянной памяти.

Основная камера — 50 Мп с OIS, дополнительная — 8-Мп ультраширокая. Селфи-камера — 50 Мп. Аккумулятор — 6800 мАч, быстрая зарядка — 80 Вт.

Nord CE5 стал первым смартфоном бренда с батареей на 7100 мАч, обеспечивающей до 27 часов YouTube и 9 часов игр.