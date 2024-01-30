OnePlus представила новый бюджетный смартфон Nord N30 SE

Новинка является преемником модели Nord N20 SE, выпущенной в 2022 году, и обещает стать новым хитом среди доступных гаджетов.

OnePlus Nord N30 SE поражает своими размерами и весом: 165,6 × 76 × 7,99 мм и всего 193 грамма. Он оснащен впечатляющим 6.72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ с ярким и четким изображением.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп, расположенная в центральном вырезе, идеально подходит для селфи и видеозвонков.

На задней части расположилась мощная 50-мегапиксельная основная камера и дополнительный 2-мегапиксельный датчик глубины, что делает устройство отличным выбором для любителей фотографии.

Сердцем девайса является чип Dimensity 6020, который по производительности сопоставим с Helio G99.

С 4 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 ГБ, Nord N30 SE предлагает достаточно места для хранения данных и плавную работу приложений. А его аккумулятор на 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки на 33 Вт обеспечивают длительное время работы без необходимости частой подзарядки.

Пока что OnePlus не объявила официальную стоимость Nord N30 SE, но, судя по всему, она не превысит $200.