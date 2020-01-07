OnePlus представила смартфон будущего с исчезающими камерами
Что интересно, компания сделала основной упор лишь на внешний вид новинки, которая называется OnePlus Concept One. Ни о процессоре, ни о памяти, которые будут установлены в устройстве, производитель и словом не обмолвился. Зато рассказал о том, что для достижения эффекта “исчезновения” в смартфоне используется электрохромное стекло, также используемая в спортивных автомобилях и самолетостроении. Процесс перехода из “видимого” состояния в “невидимое” занимает не более 0,7 секунды, что очень и очень быстро на самом деле.
К сожалению, OnePlus сразу же заявила о том, что данное устройство — не более, чем концепт. То есть да, есть пару произведенных моделей, но в целом производитель пока не рассчитывает начинать продажу смартфона, желая более детально проработать отдельные моменты для достижения лучшего пользовательского опыта.