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Сегодня 21:39

OnePlus представила смартфон будущего с исчезающими камерами

Выглядит как устройство из фантастических фильмов
Вот и состоялся долгожданный анонс нового смартфона OnePlus, который должен был показать, как компания видит будущее мобильного рынка. Как оказалось, производитель недалеко ушел от своих коллег, представив миру смартфон с невидимой камерой. Только в отличие от Xiaomi и Oppo, у меня OnePlus исчезает основной модуль камеры.

Что интересно, компания сделала основной упор лишь на внешний вид новинки, которая называется OnePlus Concept One. Ни о процессоре, ни о памяти, которые будут установлены в устройстве, производитель и словом не обмолвился. Зато рассказал о том, что для достижения эффекта “исчезновения” в смартфоне используется электрохромное стекло, также используемая в спортивных автомобилях и самолетостроении. Процесс перехода из “видимого” состояния в “невидимое” занимает не более 0,7 секунды, что очень и очень быстро на самом деле.

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К сожалению, OnePlus сразу же заявила о том, что данное устройство — не более, чем концепт. То есть да, есть пару произведенных моделей, но в целом производитель пока не рассчитывает начинать продажу смартфона, желая более детально проработать отдельные моменты для достижения лучшего пользовательского опыта.