OnePlus представила субфлагман Ace 3V со Snapdragon 7+ Gen 3 на борту

За 26 000 рублей (в Китае) новинка предлагает новый чип Snapdragon 7+ Gen 3, который на 15% мощнее по CPU и на 45% по GPU, чем предшественник.

Также смартфон может похвастаться качественным AMOLED-дисплеем на 6.74 дюйма с разрешением 2772 × 1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2150 нит.