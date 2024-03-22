OnePlus представила субфлагман Ace 3V со Snapdragon 7+ Gen 3 на борту

Опубликовано 22 марта 2024, 07:28
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OnePlus представила субфлагман Ace 3V со Snapdragon 7+ Gen 3 на бортуИнтересный получился смартфон за свою цену
OnePlus не дремлет и представляет новый субфлагман Ace 3V, который готов бросить вызов более дорогим моделям.
За 26 000 рублей (в Китае) новинка предлагает новый чип Snapdragon 7+ Gen 3, который на 15% мощнее по CPU и на 45% по GPU, чем предшественник.
Также смартфон может похвастаться качественным AMOLED-дисплеем на 6.74 дюйма с разрешением 2772 × 1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2150 нит.
Основная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 16-мегапиксельный фронтальный сенсор также порадуют своих владельцев.
Ну и в качестве «вишенки» можно отметить батарею емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт.