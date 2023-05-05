OnePlus представит свой первый складной смартфон в ближайшие месяцы

Спустя какое-то время, стало известно, что на сцене показали официальное изображение с надписью «выход в III квартале».

И вот, благодаря свежим инсайдам, мы теперь знаем, что запуск устройства намечен ближе к середине III квартала. К слову, примерно тогда же Samsung проведёт свой традиционный Galaxy Unpacked, на котором нас ждёт анонс Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.

Таким образом, OnePlus может оказаться в конкуренции с таким гигантом, как Samsung. Выпуск своего первого складного устройства в то же время, что и общепризнанная серия Galaxy Z, может стать вызовом для китайского бренда.

В то же время другая утечка указывает на то, что корейская корпорация может ускорить выпуск своих гибких смартфонов на несколько недель, перенеся запуск на июль.