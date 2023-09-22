OnePlus призналась в скором анонсе своего первого складного смартфона

На вопрос о причинах запуска складного устройства именно сейчас, генеральный директор OnePlus, Робин Лю, заявил, что компания потратила много времени на исследования и разработку, чтобы добиться наилучшего качества перед запуском.

«Мы потратили, честно говоря, поразительное количество времени на новый форм-фактор, исследования и разработку», — рассказал Лю.

Он также добавил, что другой причиной запуска складного смартфона является обратная связь от сообщества и текущий тренд в индустрии на телефоны с гибким дисплеем.

Когда ему задали вопрос о сотрудничестве OnePlus с родительской компанией Oppo для разработки складного устройства, Лю подтвердил, что две компании делят ресурсы и технологии.