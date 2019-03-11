OnePlus: производители убирают разъем 3,5 мм из смартфонов, чтобы обогатиться на продаже фирменных Bluetooth-наушников

Главный исполнительный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) сообщил в через свой аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter, интересную информацию по поводу тенденции последних лет по отказу от 3,5-мм разъёма для наушников в смартфонах.

По мнению топ-менеджера, этот шаг помогает производителям развивать разработку беспроводных наушников. Пользователи вынуждены платить за беспроводные наушники, компании получают от этого прибыль и могут вкладываться в развитие технологии, делая её лучше.

Также он отметил, что беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless, дебютировавшие одновременно с OnePlus 6, получили массу положительных отзывов, но, определённо, следующее их поколение станет лучше.

Ранее представители различных производителей заявляли, что отдельный аудиоразъём занимает слишком много места, а его удаление позволяет либо увеличить ёмкость аккумулятора, либо сделать смартфон компактнее, либо повысить защиту от воды и пыли.