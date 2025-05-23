OnePlus пропустит OnePlus 14 и сразу выпустит следующую флагманскую модель с IP69 и зарядкой 100 Вт

Пропуск «четырнадцатой модели» связан с суевериями вокруг цифры 4 в азиатских странах — аналогичная практика применялась ранее между OnePlus 3 и 5.

По данным инсайдера Digital Chat Station, OnePlus 15 станет флагманом с акцентом на производительность и автономность.

Аппарат построят на чипсете Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850), оснастят плоским 6,78-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 1.5K и ультратонкими рамками благодаря технологии LIPO.

Известно также о батарее ёмкостью около 7000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и беспроводной зарядки.

Новинка получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68/IP69, улучшенную виброотдачу (мотор 0916), ультразвуковой сканер отпечатков и корпус с задней панелью из стекловолокна.

Камеры — три по 50 Мп: основная (тестируют две версии сенсора), сверхширокоугольная и перископ с 3-кратным зумом. Старт продаж в Китае ожидается в октябре 2025 года, глобальный релиз — в январе 2026.