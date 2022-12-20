OnePlus раскрыла дату анонса флагманского OnePlus 11 за пределами Китая

Так, производитель опубликовал ряд тизеров, посвящённых презентации Cloud 11. Она пройдёт уже 7 февраля 2023 года в Нью-Дели. По словам экспертов, речь идёт о мероприятии, на котором нам покажут OnePlus 11.

Вообще, ситуация достаточно уникальная. Обычно китайские компании проводят рекламную кампанию, нацеленную на рынок Поднебесной. И лишь затем, спустя какое-то время, начинается пора привлечения внимания покупателей по всему миру.

Напомним, что по данным инсайдеров, OnePlus 11 получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 в качестве основы. При этом за камеру будет отвечать Hasselblad — компания создаст для смартфона решение нового поколения на 50, 48 и 32 Мп. Ёмкость аккумулятора новинки составит 5000 мАч, а быстрая зарядка достигнет мощности в 100 Вт.