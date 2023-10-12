OnePlus раскрыла название и дату анонса своего первого складного смартфона

OnePlus раскрыла название и дату анонса своего первого складного смартфонаСлучится это уже на днях
OnePlus готовится к запуску своего нового складного смартфона под названием OnePlus Open, которое состоится уже 19 октября.
В официальном тизере, отправленном The Verge, компания указала как имя устройства, так и дату и даже место проведения мероприятия.
За последние несколько недель вокруг смартфона появилось множество утечек и слухов. Руководители компании даже выступили с заявлениями о новом складном смартфоне, дав интервью различным изданиям.
OnePlus, похоже, стремится представить продуманный продукт, который будет чувствовать себя как устройство второго или третьего поколения.
Команда разработчиков OnePlus Open имеет доступ к исследованиям и разработкам Oppo, которая уже запустила свой второй складной смартфон.
Ожидается, что OnePlus Open будет стоить около $1699, что на $100 дешевле, чем Galaxy Z Fold 5. Устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 2, 256 ГБ памяти и 16 ГБ оперативки.