OnePlus разочаровалась в технологии 5G

Так, исполнительный директор компании Пит Лау дал комментарий для журналистов, в котором рассказал, почему OnePlus не презентовала 5G-версию OnePlus 7T Pro во время официального анонса обычной версии устройства. Как оказалось, китайская компания просто не видела возможности для выпуска нового устройства с поддержкой 5G, так как инфраструктура новых сетей и продажи OnePlus 7 Pro 5G не достигли достаточно удовлетворительного уровня.

Учитывая все вышесказанное, можно предположить, что в лучшем случае поддержкой 5G-сетей обзаведется OnePlus 8. Но в случае, если мобильные сети пятого поколения не станут заметно популярнее, чем сейчас, то вполне вероятно, что их поддержка появится лишь в OnePlus 8T.