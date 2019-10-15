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OnePlus разочаровалась в технологии 5G
Поэтому и не анонсировала OnePlus 7T Pro 5G
В начале года OnePlus, вместе с OnePlus 7 и 7 Pro, анонсировала OnePlus 7 Pro 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Как оказалось, продажи данной модификации смартфона оказались настолько низкими, что компания всерьез задумалась о временном прекращении выпуска устройств с поддержкой новой технологии.
Так, исполнительный директор компании Пит Лау дал комментарий для журналистов, в котором рассказал, почему OnePlus не презентовала 5G-версию OnePlus 7T Pro во время официального анонса обычной версии устройства. Как оказалось, китайская компания просто не видела возможности для выпуска нового устройства с поддержкой 5G, так как инфраструктура новых сетей и продажи OnePlus 7 Pro 5G не достигли достаточно удовлетворительного уровня.
Учитывая все вышесказанное, можно предположить, что в лучшем случае поддержкой 5G-сетей обзаведется OnePlus 8. Но в случае, если мобильные сети пятого поколения не станут заметно популярнее, чем сейчас, то вполне вероятно, что их поддержка появится лишь в OnePlus 8T.
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