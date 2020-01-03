Телефоны
Сегодня 16:45
OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана "невидимой"
При до этого никто о подобной технологии даже не упоминал
OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство. Судя по всему, компания решила пойти путем более крупных конкурентов, представив миру первый фирменный концептуальный смартфон.
Основным отличием OnePlus Concept One от всех современных мобильных телефонов должен стать дизайн, в котором компании удалось “спрятать” основную тройную камеру прямо в заднюю панель. То есть пока все остальные производители как бы борются с фронтальными камерами, OnePlus пошла иным путем и разработала схожую технологию для основного модуля.
В остальном же смартфон, вероятнее всего, будет схож с OnePlus 7T Pro, либо грядущим OnePlus 8, а именно иметь топовый на сегодняшний день процессор от Qualcomm, одну из лучших камер на рынке и работать из коробки на базе OxygenOS, установленной поверх Android 10. Напомним, что анонс новинки от китайского производителя ожидается уже 7 января в рамках CES 2020.