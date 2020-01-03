OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана "невидимой"

В остальном же смартфон, вероятнее всего, будет схож с OnePlus 7T Pro, либо грядущим OnePlus 8, а именно иметь топовый на сегодняшний день процессор от Qualcomm, одну из лучших камер на рынке и работать из коробки на базе OxygenOS, установленной поверх Android 10. Напомним, что анонс новинки от китайского производителя ожидается уже 7 января в рамках CES 2020.