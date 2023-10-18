OnePlus слила фотографии и подробности о своём первом складном смартфоне

OnePlus слила фотографии и подробности о своём первом складном смартфонеВыглядит симпатичненько
В преддверии официального анонса нового складного смартфона OnePlus Open, который состоится на этой неделе, в Сети появилась обширная утечка информации о данном устройстве.
Согласно ней, OnePlus Open и Oppo Find N3 — это один и тот же телефон.
Новинка будет оснащена экраном с защитой Ceramic Guard и максимальной яркостью в 2800 нит. Компания называет новые дисплеи Dual ProXDR Displays, что, по сути, является маркетинговым термином.
При этом рекламные фотографии устройства, «внезапно», появились в Сети всего за пару дней до официального анонса. Вряд ли кто-то сомневается в авторстве такого слива.
Что касается камеры, то OnePlus Open и Oppo Find N3 будут иметь одинаковую конфигурацию: сзади — 48+48+64 Мп, спереди — 20+32 Мп. Оба устройства будут работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2.
К слову, оба аппарата будут официально представлены 19 октября на разных мероприятиях.