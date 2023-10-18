OnePlus слила фотографии и подробности о своём первом складном смартфоне

Согласно ней, OnePlus Open и Oppo Find N3 — это один и тот же телефон.

Новинка будет оснащена экраном с защитой Ceramic Guard и максимальной яркостью в 2800 нит. Компания называет новые дисплеи Dual ProXDR Displays, что, по сути, является маркетинговым термином.

При этом рекламные фотографии устройства, «внезапно», появились в Сети всего за пару дней до официального анонса. Вряд ли кто-то сомневается в авторстве такого слива.