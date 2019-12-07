OnePlus украла главную особенность Galaxy S11

Основным сходством китайского смартфона с Samsung Galaxy S11 заключается в блоке основной камеры, которая на данный момент является главной особенностью грядущей Galaxy S-линейки от Samsung. Помимо внешнего сходства с корейскими флагманами, в OnePlus 8 Lite вряд ли стоит ожидать появления чего-то прорывного: вероятнее всего, процессор в нем будет использовать не уровня Snapdragon 865, а скорее какой-нибудь Snapdragon 765G. Что же касательно остальных параметров, то в смартфоне ожидается 6,5-дюймовый OLED-дисплей со встроенным в него сканером отпечатка пальцев. К сожалению, никакой информации ни о емкости батареи, ни о вариантах памяти OnePlus 8 Lite в сети пока нет.