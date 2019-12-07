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Сегодня 14:56

OnePlus украла главную особенность Galaxy S11

Но на этом сходство смартфонов закончится
В сети появилась информация, касающаяся нового поколения смартфонов OnePlus. Так, по всей видимости, китайская компания решила представить в первой половине 2020 года сразу три смартфона OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и новое устройство в линейке в лице OnePlus 8 Lite. И судя по изображению, Lite-версия смартфона будет максимально схожа с грядущими новинками Samsung.

Основным сходством китайского смартфона с Samsung Galaxy S11 заключается в блоке основной камеры, которая на данный момент является главной особенностью грядущей Galaxy S-линейки от Samsung. Помимо внешнего сходства с корейскими флагманами, в OnePlus 8 Lite вряд ли стоит ожидать появления чего-то прорывного: вероятнее всего, процессор в нем будет использовать не уровня Snapdragon 865, а скорее какой-нибудь Snapdragon 765G. Что же касательно остальных параметров, то в смартфоне ожидается 6,5-дюймовый OLED-дисплей со встроенным в него сканером отпечатка пальцев. К сожалению, никакой информации ни о емкости батареи, ни о вариантах памяти OnePlus 8 Lite в сети пока нет.

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Напомним, что анонс новинки ожидается в районе мая 2020 года. В то время как более “взрослые” версии OnePlus 8 будут тягаться с флагманскими линейками от конкурентов, OnePlus 8 Lite займет нишу, на которой будет конкурировать с тем же Samsung Galaxy A71.