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OnePlus улучшила дисплей недорогого смартфона OnePlus Nord уже после его выпуска
Правда, не до конца понятно, справилась ли компания с багом при невысокой яркости дисплея
Совсем недавно OnePlus выпустила свой новый недорогой смартфон OnePlus Nord, а в сети уже появилось множество недовольных пользователей, жалующихся на различные недостатки устройства, в том числе проблемную камеру и дисплей. К счастью владельцев OnePlus Nord, компания все же исправила проблемные места девайса уже после его выпуска.
Это стало возможным благодаря свежему обновлению OxygenOS 10.5.4, которое прямо сейчас доступно как для индийских пользователей OnePlus Nord, так и для глобального рынка. Вместе с апдейтом, смартфон получил улучшенную скорость запуска приложения Gallery, улучшенную работу дисплея, а также повышенное качество при видеозвонках, улучшенную точность цветопередачи и баланс белого при съемке селфи в условиях недостаточной освещенности.
Стоит отметить, что несмотря на все вышеперечисленные изменения, все еще неизвестно, были ли исправлены баги в работе экрана устройства при невысокой яркости - о данном недостатке пользователи сообщили в числе первых.