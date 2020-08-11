OnePlus улучшила дисплей недорогого смартфона OnePlus Nord уже после его выпуска

Это стало возможным благодаря свежему обновлению OxygenOS 10.5.4, которое прямо сейчас доступно как для индийских пользователей OnePlus Nord, так и для глобального рынка. Вместе с апдейтом, смартфон получил улучшенную скорость запуска приложения Gallery, улучшенную работу дисплея, а также повышенное качество при видеозвонках, улучшенную точность цветопередачи и баланс белого при съемке селфи в условиях недостаточной освещенности.

Стоит отметить, что несмотря на все вышеперечисленные изменения, все еще неизвестно, были ли исправлены баги в работе экрана устройства при невысокой яркости - о данном недостатке пользователи сообщили в числе первых.