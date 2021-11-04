OnePlus вошёл в ТОП-5 производителей по продажам смартфонов в США

В отчёте говорится, что за третий квартал 2021 года рынок смартфонов США вырос на 1%. И, несмотря на продолжающийся глобальный дефицит компонентов, такие производители, как Apple, Samsung и Motorola, смогли обеспечить достаточное количество поставок, чтобы увеличить свои доли и продолжить восстановление американского рынка.

Apple и Samsung заняли лидирующие места с долями 42% и 35% соответственно. Третье место заняла Motorola, которая сейчас принадлежит корпорации Lenovo — 8%.

Четвёртое место досталось китайской компании TCL, больше известной своими телевизорами и звуковыми панелями. Но вендор выпускает и смартфоны, которые пользуются в США немалой популярностью за неплохое соотношение качества и доступности. Доля компании — 5%.

Но интересным для аналитиков стало вхождение в ТОП-5 китайской OnePlus, которая забрала 3% американского рынка по сравнению с полным отсутствием каких-либо продаж за третий квартал 2020 года. Это первый успех компании на рынке смартфонов США.