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OnePlus выпустил среднебюджтный смартфон со 120 Гц AMOLED-дисплеем и сверхбыстрой зарядкой
Правда, так как это китайская версия, то вместо OxygenOS тут ColorOS
Компания OnePlus начала продажи своего нового относительно недорогого смартфона — OnePlus 9R. Новинка относится к среднебюджетной ценовой категории и может похвастаться рядом преимуществ на фоне конкурентов.
Так, например, смартфон получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. При этом в основу девайса лёг чип Snapdragon 870 от Qualcomm. Ёмкость аккумулятора новинки — 4500 мАч, есть даже поддержка быстрой зарядки (65 Вт).
Основная камера состоит из четырёх модулей: на 48, 16, 5 и 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп.
На выбор доступно три версии: 8/128 ГБ за 462 доллара (34,6 тыс рублей), 8/256 ГБ за 509 долларов (38,1 тыс рублей) и 12/256 ГБ за 539 долларов (40,3 тыс рублей), сообщает Gizmochina.