OnePlus выпустил среднебюджтный смартфон со 120 Гц AMOLED-дисплеем и сверхбыстрой зарядкой

Основная камера состоит из четырёх модулей: на 48, 16, 5 и 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп.

На выбор доступно три версии: 8/128 ГБ за 462 доллара (34,6 тыс рублей), 8/256 ГБ за 509 долларов (38,1 тыс рублей) и 12/256 ГБ за 539 долларов (40,3 тыс рублей), сообщает Gizmochina.