OnePlus выпустит компактный флагман OnePlus Ace 5 Mini с чипом Snapdragon 8 Elite

Устройство, по данным инсайдера Digital Chat Station, может дебютировать одновременно с линейкой Ace 5.

Смартфон находится на стадии прототипа и отличается минималистичным дизайном камеры с горизонтально расположенной матрицей, что напоминает стиль Google Pixel.

Прототип оснащён короткофокусным сканером отпечатков пальцев. Также в стенах бренда ведётся тестирование ультразвуковой технологии. Камера не поддерживает перископический зум.

Ace 5 Mini получит процессор Snapdragon 8 Elite и графический чип Adreno 830. Смартфон будет оснащён 6.3-дюймовым плоским экраном с разрешением 1.5K, основной камерой на 50 Мп с сенсором IMX906 и работать под управлением Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Ожидается, что новинка будет компактной, но мощной альтернативой традиционным флагманам.