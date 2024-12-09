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Опубликовано 09 декабря 2024, 07:08
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OnePlus выпустит компактный флагман OnePlus Ace 5 Mini с чипом Snapdragon 8 Elite

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OnePlus собирается выпустить свой первый компактный смартфон в Китае под названием Ace 5 Mini.
OnePlus выпустит компактный флагман OnePlus Ace 5 Mini с чипом Snapdragon 8 Elite
© Svztechinfo

Устройство, по данным инсайдера Digital Chat Station, может дебютировать одновременно с линейкой Ace 5.

Смартфон находится на стадии прототипа и отличается минималистичным дизайном камеры с горизонтально расположенной матрицей, что напоминает стиль Google Pixel.

Прототип оснащён короткофокусным сканером отпечатков пальцев. Также в стенах бренда ведётся тестирование ультразвуковой технологии. Камера не поддерживает перископический зум.

Ace 5 Mini получит процессор Snapdragon 8 Elite и графический чип Adreno 830. Смартфон будет оснащён 6.3-дюймовым плоским экраном с разрешением 1.5K, основной камерой на 50 Мп с сенсором IMX906 и работать под управлением Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Ожидается, что новинка будет компактной, но мощной альтернативой традиционным флагманам.

Источник:Svztechinfo
Автор:Булат Кармак
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