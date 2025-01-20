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Опубликовано 20 января 2025, 14:30
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OnePlus выпустит компактный смартфон OnePlus 13 Mini с 6.3-дюймовым экраном и Snapdragon 8 Elite

Тренд на миниатюрность возвращается?
OnePlus готовится к выпуску нового компактного смартфона OnePlus 13 Mini, который станет частью линейки 2025 года.
OnePlus выпустит компактный смартфон OnePlus 13 Mini с 6.3-дюймовым экраном и Snapdragon 8 Elite

© OnePlus

Устройство получит 6.3-дюймовый OLED-дисплей с технологией LTPO, разрешением 1.5K и тонкими рамками со всех сторон.

Корпус будет выполнен из металла и стекла, что придаст устройству премиальный вид. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite и оснащён тройной камерой.

Основной сенсор — 50-мегапиксельный Sony IMX906, дополненный 8-мегапиксельной ультраширокой камерой и 50-мегапиксельной перископической камерой с трёхкратным оптическим зумом.

Также сообщается о встроенном в экран сканере отпечатков пальцев и поддержке беспроводной зарядки.

Ожидается, что OnePlus 13 Mini дебютирует во II квартале 2025 года в Китае.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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