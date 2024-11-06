OnePlus выпустит самый дешевый смартфон на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite

Новая модель OnePlus Ace 5 Pro обещает стать конкурентом для уже существующего Realme GT 7 Pro, стоимость которого начинается с $505.

По данным инсайдеров, начальная цена Ace 5 Pro может составить около $465, что сделает его самым дешевым устройством на этом процессоре.

Смартфон OnePlus Ace 5 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite, экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также камерой Sony IMX906 на 50 Мп и телеобъективом Samsung JN1 на 50 Мп.

Базовая модель OnePlus Ace 5 также имеет мощные характеристики: чип Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью до 6500 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт.

Устройство предложит 6.78-дюймовый OLED-дисплей от BOE с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц. Серия Ace 5, как ожидается, выйдет в ноябре или декабре 2024 года в Китае.