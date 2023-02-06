OnePlus выпустит смартфон с рекордно узкими боковыми рамками и «подбородком»

Так, глава компании подтвердил, устройство получит ультраузкий 2,12-миллиметровый ободок по бокам экрана и крошечный «подбородок».

Это делает смартфон передовым с точки зрения дизайна, так как это в принципе самые узкие боковые рамки среди всех смартфонов с изогнутыми дисплеями.

Напомним, что ранее инсайдеры уже сообщали, что OnePlus 11R 5G получит 6,7-дюймовый FullHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Работать новинка будет на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя.