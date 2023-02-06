OnePlus выпустит смартфон с рекордно узкими боковыми рамками и «подбородком»Ну что ж, завтра посмотрим, как это выглядит
Президент китайского подразделения OnePlus Ли Цзе опубликовал в своём Weibo-аккаунте интересный постер. Он раскрыл некоторые особенности грядущего OnePlus 11R 5G.
Фото: NotebookCheck.net
Так, глава компании подтвердил, устройство получит ультраузкий 2,12-миллиметровый ободок по бокам экрана и крошечный «подбородок».
Это делает смартфон передовым с точки зрения дизайна, так как это в принципе самые узкие боковые рамки среди всех смартфонов с изогнутыми дисплеями.
Напомним, что ранее инсайдеры уже сообщали, что OnePlus 11R 5G получит 6,7-дюймовый FullHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Работать новинка будет на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя.
Из коробки на девайс будет установлен Android 13, а поверх него OxygenOS 13.
Ещё из интересного стоит отметить тройную камеру OnePlus 11R 5G на 50, 12 и 2 Мп. Фронтальная же камера сможет похвастаться 16 Мп.
Отметим, что анонс устройства ожидается уже завтра, 7 февраля.