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OnePlus выпустит смартфон в стиле долгожданной игры Cyberpunk 2077
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition
Нескольким ранее OnePlus анонсировала новый флагман OnePlus 8T. Сейчас же стало известно, когда будет выпущена специальная версия этого смартфона в стиле долгожданной игры Cyberpunk 2077.
Так, буквального сегодня представитель компании заявил, что OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition будет выпущен уже 2 ноября. На данный момент в сеть были опубликованы лишь трейлер устройства, а также официальный постер, который, к слову, и подтверждает его выход 2 ноября.
Причем информация о том, будут ли изменены характеристики модифицированной версии смартфона - не разглашается. Предполагается же, что устройство будет поставляться в специальной упаковке, в которой будут вложены “пасхалки”. Помимо прочего известно, что предварительный заказ можно будет оформить 4 ноября. Цена OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition также не сообщается.