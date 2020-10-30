OnePlus выпустит смартфон в стиле долгожданной игры Cyberpunk 2077

Причем информация о том, будут ли изменены характеристики модифицированной версии смартфона - не разглашается. Предполагается же, что устройство будет поставляться в специальной упаковке, в которой будут вложены “пасхалки”. Помимо прочего известно, что предварительный заказ можно будет оформить 4 ноября. Цена OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition также не сообщается.