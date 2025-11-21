OnePlus заставила блогера удалить пост о перегреве OnePlus 15

По словам блогера, устройство нагрелось до ~50 °C всего через пять минут съёмки 4K/60 fps на улице зимой, после чего камера автоматически отключилась «до остывания».

Рой отметил, что в помещении смартфон работает нормально и в обычных задачах не перегревается — проблемы возникают лишь под высокой нагрузкой.

Спустя несколько часов пост исчез. Источник утверждает, что OnePlus попросила удалить публикацию, чтобы «не распространять негатив».

Это только усилило дискуссию: пользователи сочли такое поведение компании попыткой скрыть ранние недостатки устройства.

Напомним, что OnePlus 15 использует мощный, но горячий Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, по данным тестов, способен потреблять до 22 Вт под нагрузкой. Смартфон оснащён увеличенной паровой камерой, но, похоже, запас по охлаждению все же не безграничен.