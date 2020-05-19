OnePlus заявила, что с ближайшим обновлением отключит функцию "просвечивания" объектов насквозь

Но буквально только что OnePlus, в своем аккаунте в китайской соцсети Weibo, заявила, что с ближайшим обновлением она отключит функцию "просвечивания" объектов насквозь. Судя по словам самой компании, связано подобное решение с тем, что она хочет соблюсти все права на конфиденциальность пользователей, чего при нынешнем режиме работы сенсора сделать, по всей видимости, невозможно.