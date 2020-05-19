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Сегодня 17:08
OnePlus заявила, что с ближайшим обновлением отключит функцию "просвечивания" объектов насквозь
Очень быстро пользователей решили “суперспособности”
На прошлой неделе сеть “взорвала” новость о возможности камеры новенького OnePlus 8 Pro — устройство оказалось способно “смотреть” сквозь пластиковые объекты, показывая тем самым, что, например, находится внутри приставки Apple TV и т.д.
Но буквально только что OnePlus, в своем аккаунте в китайской соцсети Weibo, заявила, что с ближайшим обновлением она отключит функцию "просвечивания" объектов насквозь. Судя по словам самой компании, связано подобное решение с тем, что она хочет соблюсти все права на конфиденциальность пользователей, чего при нынешнем режиме работы сенсора сделать, по всей видимости, невозможно.
К слову, стоит отметить, что OnePlus все же заявила, что как только она сможет решить все имеющиеся на данный момент вопросы, она обязательно возобновить работу специального 5 Мп сенсора, который как раз-таки и отвечал за “просвечивающий” режим работы.