Онлайн-магазин рассекретил характеристики и цену OnePlus 7 до анонса

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне OnePlus 7, пока не представленном производителем официально. Ими поделился онлайн-магазин Giztop. Ритейлер опубликовал изображение, характеристики и цену будущей новинки.

На рендере OnePlus 7 представлен почти без рамок вокруг экрана и без вырезов. Одной из особенностей смартфона станет выдвижная фронтальная камера.

По данным источника, смартфон оснащается 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6, тройной основной камерой 48+20+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп.

Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой OxygenOS. Размеры составляют 161,3 х 76,1 х 8,8 мм.

Официальный дебют OnePlus 7 ожидается в мае-июне 2019 года, цена — 569 долларов.