Опасения подтвердились: флагманский Samsung Galaxy S22 всё же получит «быструю» зарядку сомнительной мощности

Так, например, на этот раз в сеть слили рекламные постеры, на которых можно явно увидеть, какую быструю зарядку будет поддерживать каждая из моделей. И да, опасения, которыми чуть ранее поделились инсайдеры, сбылись — Galaxy S22 сможет заряжаться лишь от 25-Вт зарядного блока.

Galaxy S22+ в этом плане повезло чуточку больше — смартфон будет поддерживать 45-Вт быструю зарядку.