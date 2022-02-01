Опасения подтвердились: флагманский Samsung Galaxy S22 всё же получит «быструю» зарядку сомнительной мощности

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Опасения подтвердились: флагманский Samsung Galaxy S22 всё же получит «быструю» зарядку сомнительной мощностиНа этом фоне хотя бы немного радует Galaxy S22+
Чем ближе анонс флагманской линейки Samsung Galaxy S22, тем больше в сети появляется подробностей о грядущих новинках.
Так, например, на этот раз в сеть слили рекламные постеры, на которых можно явно увидеть, какую быструю зарядку будет поддерживать каждая из моделей. И да, опасения, которыми чуть ранее поделились инсайдеры, сбылись — Galaxy S22 сможет заряжаться лишь от 25-Вт зарядного блока.
Galaxy S22+ в этом плане повезло чуточку больше — смартфон будет поддерживать 45-Вт быструю зарядку.
Сообщается, что базовый Galaxy S22 потребуется 70 минут на полное пополнение заряда аккумулятора. Это всего лишь на 3 минуты меньше, чем требовалось прошлогоднему Galaxy S21.
Напомним, что анонс свежей флагманской линейки ожидается уже 9 февраля. На презентации, помимо смартфонов, ожидается также демонстрация новых планшетов бренда — Galaxy Tab S8.
Источник: GSMArena