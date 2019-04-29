Оператор может продать всю историю Telegram вместе с SIM-картой

Судя по всему, в популярном мессенджере Telegram есть неприятная уязвимость, открывающая всю историю сообщений сторонним лицам при определённых условиях. На это указывает история, рассказанная пользовательницей Telegram по имени Юлия журналистам белорусского ресурса Onliner.

У неё имеется аккаунт Telegram, привязанный к белорусскому оператору, но она переехала в другую страну и перешла на местного оператора. Решив перерегистрировать учётную запись Telegram на новый номер, Юлия заодно переустановила приложение, чтобы очистить память смартфона от скопившегося мусора.

Установив Telegram заново, она получила подтверждение по SMS и внезапно превратилась в «Хасана». Юлия получила доступ ко всей переписке в Telegram прошлого владельца мобильного номера и другим его данным.