Оператор объяснил, почему при переносе номера у вас может пропасть связь

Проблема начинается с того, что в момент перехода номер перестаёт принадлежать старому оператору, но ещё не полностью активирован в сетях нового. Дополнительно возникают технические сложности: может случиться так, что номер не завершил регистрацию в Базе данных перенесённых номеров (БДПН). Тогда абонент не может ни позвонить, ни получить доступ к интернету — на экране просто появляется сообщение «Нет сети».

Бывают и другие ситуации. Номер уже перенесён, но другие операторы ещё не обновили свои базы данных. В этом случае связь частично работает: можно пользоваться интернетом и звонить внутри новой сети, но невозможно принимать вызовы от других операторов. Без информации о причинах таких сбоев у пользователей накапливается раздражение и тревога, что вызывает массовые обращения в поддержку.

Чтобы решить эти проблемы, СберМобайл запустил сервис СМС-информирования «Забота после MNP».