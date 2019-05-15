Операторы будут доплачивать за покупку 5G-смартфонов

Южная Корея стала первой страной в мире, где заработали сотовые сети пятого поколения 5G на коммерческом уровне. В стране уже продаются смартфоны Samsung Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ 5G.

При этом 5G-смартфоны далеко не дёшевы. Чтобы привлечь абонентов на новую сеть, южнокорейские операторы запустили субсидии на покупку 5G-смартфонов.

Субсидии появились у всех трёх крупнейших южнокорейских операторов SK Telecom, KT и LG U. Субсидии не маленькие — на счёт абонентов возвращается даже больше половины изначальной стоимости смартфонов.

Корейская комиссии по связи, тем не менее, не довольна действиями операторов. Она пообещала принять меры по поводу незаконных субсидий для 5G-абонентов и операторам грозят штрафы. На недавнем совещании с операторами ведомство объявило, что операторы не должны предлагать Samsung Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ 5G по необоснованно низким ценам, поскольку это нарушает действующее антимонопольное законодательство.