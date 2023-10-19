Oppo анонсировала флагманский складной смартфон Find N3 с камерой Hasselblad

Это первый горизонтально складывающийся телефон бренда, который будет доступен за пределами Китая. Устройство обладает внешним 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем и внутренним 7,82-дюймовым экраном.

Основной акцент смартфона сделан на камере с брендированием Hasselblad. Она включает в себя 48-мегапиксельный основной датчик, 48-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик и 64-мегапиксельный телеобъектив.

Смартфон работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2, снабжён 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя.

Батарея ёмкостью 4805 мАч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт.

Find N3 будет доступен в четырёх цветах: чёрном, зелёном, красном и золотом. Цена устройства составляет €1650. Предзаказы начнутся уже завтра.