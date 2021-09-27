Oppo анонсировала недорогой 5G-смартфон с флагманским процессором и 12/256 ГБ памяти

Смартфон получил Dimensity 1200, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ внутренней памяти. Напомним, что Dimensity 1200 - это процессор уровня прошлогоднего флагманского Snapdragon 865. Емкость аккумулятора Oppo K9 Pro составляет 4500 мАч. Стоит также отметить поддержку быстрой зарядкой на 60 Вт и наличие модулей Wi-Fi 6 и NFC. Минимальная стоимость устройства — 310 долларов или около 22 500 рублей, тогда как максимальная комплектация продается на 385 долларов или порядка 28 000 рублей.