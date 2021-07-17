Oppo анонсировала недорогой смартфон с большим аккумулятором

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Сегодня в 16:05
Oppo анонсировала недорогой смартфон с большим аккумуляторомЕго оценили в 140 долларов
Китайский производитель Oppo выпустил на рынок смартфонов бюджетную новинку — A16.
A16 оснащен 6,5-дюймовым HD+ экраном с частотой обновления 60 Гц и вырезом в центральной верхней части для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Что до основной камеры, она состоит из трех модулей на 13, 2 и 2 Мп. Работает аппарат на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio G35 под управлением операционной системы ColorOS 11.1. Последняя основана на Android 11.
Новинка получила 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти, большой аккумулятор на 5000 мАч, отверстие для наушников на 3,5 мм и порт USB Type-C. Продаваться Oppo A16 будет за 140 долларов или около 10,4 тыс рублей.