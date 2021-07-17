Oppo анонсировала недорогой смартфон с большим аккумулятором

A16 оснащен 6,5-дюймовым HD+ экраном с частотой обновления 60 Гц и вырезом в центральной верхней части для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Что до основной камеры, она состоит из трех модулей на 13, 2 и 2 Мп. Работает аппарат на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio G35 под управлением операционной системы ColorOS 11.1. Последняя основана на Android 11.