Oppo анонсировала первый смартфон с 10-кратным оптическим зумом

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Oppo представила первый смартфон 10-кратным оптическим зумом.
Это уже работающая технология, модули такой камеры готовы к массовому производству, а сам смартфон Oppo станет доступен во втором квартале 2019 года.
Тройная тыльная камера сочетает такие модули: 16-мегапиксельный ультраширокоугольный с углом охвата 120°, 48-мегапиксельный основный и телефото модуль, обеспечивающий 10-кратный зум за счёт перископного объектива, использующего не толко толщину, но и ширину смартфона. В результате, камера охватывает фокусные расстояния от 15,9 до 159 мм при толщине всего модуля 6,76 мм. Для основного и телефото модулей предусмотрена оптическая система стабилизация изображения.