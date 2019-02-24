Oppo анонсировала первый смартфон с 10-кратным оптическим зумом

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Oppo представила первый смартфон 10-кратным оптическим зумом.

Это уже работающая технология, модули такой камеры готовы к массовому производству, а сам смартфон Oppo станет доступен во втором квартале 2019 года.