Oppo анонсировала раскладушку Find N3 Flip с тройной камерой дешевле $1000

Под капотом устройства находится восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200. Варианты хранения включают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 или 512 ГБ внутреннего накопителя UFS 4.0.

Аккумулятор ёмкостью 4300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Камерный модуль включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX890, 32-мегапиксельную телекамеру и 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру.

Стоимость базовой модели 12/256 ГБ составляет около $932. Старт продаж намечен на 8 сентября. Пока что лишь в Китае.