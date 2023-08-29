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20:43, 29 августа 2023
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Oppo анонсировала раскладушку Find N3 Flip с тройной камерой дешевле $1000

За свои деньги очень даже интересный вариант

Oppo представила новую раскладушку Find N3 Flip, которая является преемником популярного смартфона Find N2 Flip.

Устройство получило ряд изменений в дизайне и улучшенные характеристики. Особенно примечательна новая круглая камера с трёмя объективами и брендингом Hasselblad.

Смартфон оснащён новым механизмом шарнира «Seiko Pseudo-cone Hinge», который успешно прошёл множественные тесты на прочность.

Oppo анонсировала раскладушку Find N3 Flip с тройной камерой дешевле $1000
© Gizmochina

Под капотом устройства находится восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200. Варианты хранения включают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 или 512 ГБ внутреннего накопителя UFS 4.0.

Аккумулятор ёмкостью 4300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Камерный модуль включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX890, 32-мегапиксельную телекамеру и 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру.

Стоимость базовой модели 12/256 ГБ составляет около $932. Старт продаж намечен на 8 сентября. Пока что лишь в Китае.

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