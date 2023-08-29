Oppo анонсировала раскладушку Find N3 Flip с тройной камерой дешевле $1000

Oppo анонсировала раскладушку Find N3 Flip с тройной камерой дешевле $1000За свои деньги очень даже интересный вариант
Oppo представила новую раскладушку Find N3 Flip, которая является преемником популярного смартфона Find N2 Flip.
Устройство получило ряд изменений в дизайне и улучшенные характеристики. Особенно примечательна новая круглая камера с трёмя объективами и брендингом Hasselblad.
Смартфон оснащён новым механизмом шарнира «Seiko Pseudo-cone Hinge», который успешно прошёл множественные тесты на прочность.
Под капотом устройства находится восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200. Варианты хранения включают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 или 512 ГБ внутреннего накопителя UFS 4.0.
Аккумулятор ёмкостью 4300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Камерный модуль включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX890, 32-мегапиксельную телекамеру и 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру.
Стоимость базовой модели 12/256 ГБ составляет около $932. Старт продаж намечен на 8 сентября. Пока что лишь в Китае.