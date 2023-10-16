Oppo анонсировала смартфон за $150 и с ярким дизайном

На передней панели расположена камера для селфи на 5 Мп, а основная камера на задней панели имеет разрешение 13 Мп. Внутри устройства установлено от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ постоянки.

Oppo A2x также может похвастаться аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой двух nanoSIM-карт. Работает устройство на базе Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1. Кроме того, новинка имеет 3,5-мм аудиоразъём и защиту от воды и пыли по стандарту IP54.